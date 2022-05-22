Rusya tüm kartlarını oynuyor: Askerlikte yaş sınırı kalkıyor

24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlatılan savaşta umduğunu bulamayan ve ciddi askeri kayıplar veren Rusya, son günlerde peş peşe flaş kararlar alıyor. Moskova yönetimi şimdi de orduya katılma yaşına ilişkin yasanın kaldırılması amacıyla hazırlıklar yapıyor. Ülkede halihazırda 18-40 yaş aralığındaki Ruslar ve 18-30 yaş aralığındaki yabancılar sözleşmeli askerlik için orduya başvurabiliyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin sunduğu yasa değişikliği önerisiyle, askerlikte üst yaş sınırı kaldırılacak. Yeni yasayla ordunun daha yaşlı profesyonellerin becerilerini kullanması sağlanacak ve Rusya’nın Ukrayna savaşında yaşadığı personel sıkıntısının önüne geçilecek.

AMAÇ PERSONEL AÇIĞINI KAPATMAK

Yasa tasarısının ayrıca, Rus ordusunun, sivil sağlık görevlileri, mühendisler ve iletişim uzmanlarını da göreve almasını kolaylaştırması bekleniyor. Moskova’nın son hamlesi ‘daha büyük çatışmalar için hazırlık’ olarak yorumlanırken, askeri analistler Ukrayna’daki savaşın bitmek bilmeyen bir çatışmaya dönüşmesi ile Rusya’nın ciddi asker ve ekipman kayıplarıyla karşı karşıya olduğunu ve personel açığını kapatmaya çalıştığını belirtiyor.

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LEJYONERLER GERİ DÖNDÜ

Bölgeden gelen bilgilere göre, Rusya özellikle Ukrayna cephesindeki ağır kayıplar nedeniyle ordusunun lojistik ve takviyesini sağlamakta zorluklar yaşıyor. Bu zorlayıcı koşullar nedeniyle Rusya’nın Kazakistan, Karabağ ve en önemlisi Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya başladığı ifade ediliyor. Hollanda merkezli The Moscow Times gazetesinin iddiasına göre de Libya topraklarında varlık gösteren bin 300 Rus paralı askeri geçen haftalarda ülkeden ayrılarak Rusya’ya dönmüştü.