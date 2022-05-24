Dünya Eski ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna Rusyanın şartlarını kabul etmeli
AVRUPA

Eski ABD Dışişleri Bakanı: Ukrayna Rusya'nın şartlarını kabul etmeli

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Avrupa'nın Ukrayna'yı Rusya'nın müzakere şartlarını kabul etmeye zorlaması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Avrupa güç dengesindeki yerine dikkat çeken Kissinger, savaş yüzünden Çin ile Rusya'nın yakınlaşmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Kissinger'ın sözleri 'Ukrayna toprak vermeli' sözleri ile dünya basınında geniş yer aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Eski ABD Dışişleri Bakanı: Ukrayna Rusyanın şartlarını kabul etmeli
Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger

1970'lerde Richard Nixon ve Gerald Ford yönetiminde görev yapan ve Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasının şekillenmesinde kilit rol oynayan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Rusya Ukrayna arasında bir barış sağlanması için Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

98 yaşındaki eski ABD dışişleri bakanı bugün Batı medyasında tartışma konusu haline gelen sözlerini İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dile getirdi.

Kıdemli devlet adamı konuşmasında Batı'yı Ukrayna'daki Rus güçlerini ezici bir yenilgiye uğratmaya çabasından vazgeçmeye çağırdı ve bu durumun Avrupa'nın uzun vadeli istikrarı için feci sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Rusya'nın Avrupa'daki güç dengesine dikkat çekti

Batı'nın Ukrayna'nın durumuna bakarak Rusya'nın Avrupa güç dengesindeki yerini unutmasının ölümcül olacağını vurgulayan Kissinger savaşın daha uzun sürmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa Ukrayna'yı şartları kabul etmek için zorlamalı''

Avrupa'nın Ukrayna'yı müzakere şartlarını kabul etmeye zorlaması gerektiğini belirten ABD'li isim şunları söyledi;

"Müzakereler üstesinden kolayca gelinemeyecek karışıklıklar ve gerilimler yaratmadan, önümüzdeki iki ay içinde başlamalı. İdeal sonuç, Ukrayna'nın tarafsız devlet olarak, Rusya ile Avrupa arasında köprü olarak konumlanması olabilir. Bu noktadan sonra savaşı sürdürmek, Ukrayna'nın özgürlüğüyle ilgili değil, Rusya'ya karşı başlatılan yeni bir savaşla ilgili olacaktır.

Güçler dengesinin garantörü: Rusya

Rusya 400 yıldır Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası ve kritik zamanlarda Avrupa güçler dengesinin garantörü olmuştur. Avrupalı liderler bu uzun vadeli ilişkiyi gözden kaçırmamalı ve Rusya'yı Çin ile kalıcı bir ittifakın içine sokmamalıdır"

''Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli''

Ukrayna'yı Rusya'nın müzakere şartlarını kabul etmeye zorlayan Kissinger'ın sözleri bugün Batı medyasında geniş yankı uyandırdı. İngiliz Telegraph ve Dailymail gazetesi eski bakanının sözlerini 'Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli' başlığı ile duyurdu.

''Putin konuşmakla ilgilenmiyor''

Ukrayna Devlet Vladimir Zelenski, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda video konferans yoluyla dünya liderlerine seslendi. Zelenski, Ukrayna'da her gün yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Savaş anlamsız ve çok aptalca. Birbirimizle savaşmamız için hiçbir sebep yok. Bu durum bizim için büyük bir trajedi. Var olmak için savaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Putin'in diyalog kurmakla ilgilenmediğini iddia eden Zelenski "Putin düşüncelerimizle ilgilenmiyor. Kaba kuvvet konuşmaz, öldürür. Rusya'yı küresel ekonomiden tamamen kesmek zorundayız. Rusya ile ticaret olmamalı. Rus petrolüne tam ambargo, tüm Rus bankalarının küresel sistemlerden men edilmesi ve Rusya ile tüm ticaretin durdurulmasını talep ediyoruz. Dünya, kaba kuvvet uygulayanlar tarafından yönetilemez" dedi.

Rusya'nın şartları belli

Tarafsızlık ilkesini benimseyen ülke herhangi bir çatışmaya müdahil olmaz ve uluslararası meselelerde tarafsız davranır.

Batı basınının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Moskova'nın ülkedeki savaşın sona ermesi için 6 şartı bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve tarafsızlığını koruması gerektiğini belirtiyor. 2014'te işgal edilen Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasını talep eden Moskova, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine de bağımsızlık verilmesini istiyor.

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturan silahlardan arındırılması gerektiğini belirten Moskova, Rusçanın Ukrayna'da ikinci dil olarak tanınmasını istiyor.

Rusya ayrıca Rusça kullanımını yasaklayan kanunların kaldırılmasını da talep ediyor.

''Rusya'ya toprak vermek söz konusu değil''

Rusya Kırım, Donetsk ve Luhansk için baskı uygulamaya devam ederken Ukrayna söz konusu bölgeler için geri adım atmıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy barış görüşmelerinin başarılı olması için Rusya'nın işgalden önce elinde tuttuğu topraklara geri dönmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun Ukrayna için 'kırmızı çizgi' olduğunu söylemişti.

Ukrayna lideri daha önceki konuşmalarında da 'Rusya'ya toprak vermenin söz konusu olmadığını' defalarca kez belirtti.

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