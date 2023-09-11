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Ukrayna ordusu Avdiyivka kenti yakınlarındaki Rus kuvvetlerini püskürttü: Opıtne köyünün bir kısmı kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna birliklerinin, Donetsk bölgesinin Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmını kurtardığını bildirdi. Malyar, Ukrayna askerlerinin son bir haftada Donetsk bölgesinin Novomayorske yakınlarında da kısmen başarı elde ettiğini, ele geçirdikleri mevzilere yerleştiklerini duyurdu.

10:39 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmının kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmının kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezindeki canlı yayında yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Avdiyivka yönünde başarı elde ettiğini açıkladı.

Ukrayna birliklerinin Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünde ilerleme kaydettiğini aktaran Malyar,
"Savunma güçlerimiz, bu yerleşim yerinin bir kısmını kurtardı."
dedi.

Malyar, Ukrayna askerlerinin son bir haftada Donetsk bölgesinin Novomayorske yakınlarında da kısmen başarı elde ettiğini, ele geçirdikleri mevzilere yerleştiklerini ifade etti.

Ukrayna ordusu Rus askerlerini püskürterek ilerledi

Ordunun Bahmut yönünde Klişiyivka ve Andriyivka yakınlarında başarılı olduğuna dikkati çeken Malyar, söz konusu yerleşimlerde Ukrayna ordusunun Rus askerlerini mevzilerinden püskürttüğünü ve ilerlediğini kaydetti.

Malyar, Bahmut yönünde geçen hafta içinde 2 kilometrekarelik alanın daha kurtarıldığını belirten, bu yönde bugüne kadar kurtarılan toplam alanın 49 kilometrekare olduğu bilgisini paylaştı.

Güneyde 1,5 kilometrekarelik alan kurtarıldı

Güneyde Ukrayna ordusunun, Robotino ve Verbove yerleşim yerlerinde başarılı şekilde ilerlediğini ifade eden Malyar, Ukrayna askerlerinin geçen hafta içinde güneyde 1,5 kilometrekarelik alanı kurtardığını da bildirdi.



#Ukrayna
#Rusya
#Ukrayna Savunma Bakanlığı
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