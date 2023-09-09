Rusya: Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait yerlere 6 grup saldırısı yaptık

Söz konusu hedeflere 6 grup saldırısı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın elektronik istihbaratı, insansız deniz aracı üretiminin yapıldığı yerlere, liman altyapısı, Batı menşeili silah ve mühimmat depoları, yakıt depoları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj grupları ve sözde 'Rus Gönüllü Kolordusu' teröristlerinin eğitim üslerine grup saldırısı gerçekleştirildi." bilgilerine yer verildi.