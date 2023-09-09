|
Dünya

Rusya: Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait yerlere 6 grup saldırısı yaptık

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun elektronik istihbarat, liman altyapısı, insansız deniz aracı üretim yerleri, silah ve yakıt deposu ile eğitim üslerine 6 grup saldırısı yaptıklarını bildirdi.

15:03 . 9/09/2023 السبت
AA
2-9 Eylül tarihlerinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

2-9 Eylül tarihlerinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2-9 Eylül tarihlerinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hedeflere 6 grup saldırısı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın elektronik istihbaratı, insansız deniz aracı üretiminin yapıldığı yerlere, liman altyapısı, Batı menşeili silah ve mühimmat depoları, yakıt depoları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj grupları ve sözde 'Rus Gönüllü Kolordusu' teröristlerinin eğitim üslerine grup saldırısı gerçekleştirildi." bilgilerine yer verildi.

Saldırılar sonucunda Ukrayna'nın stratejik elektronik istihbarat sistemlerinin yanı sıra Herson ve Zaporijya istikametlerinde faaliyet gösteren Ukrayna ordusu lojistiğinin de işleyişinin aksadığı belirtilen açıklamada, hafta boyunca Zaporijya yönünde Ukrayna askeri birliklerinin Rabotino ve Verbovoye yerleşim birimlerinde Rus birliklerinin savunmasını kırmaya yönelik başarısız girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

#Rusya Savunma Bakanlığı
#saldırı
#Ukrayna
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?