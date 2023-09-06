Rusya'nın Kostantinivka şehrine füzeli saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna/Kostantinivka
Rusya, Ukrayna’nın Kostantinivka şehrine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan 16 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,
“Gün ortasında Rus teröristler Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da çarşıyı balistik füzeyle vurdu. Şu ana kadar 16 kişinin öldüğü bildirilmiş olup çok sayıda yaralı bulunmaktadır. Sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor”
denildi.
Zelenski: Kayıpların sayısı daha da artabilir
Zelenski: Kayıpların sayısı daha da artabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “
Donetsk bölgesindeki Kostantinivka’da Rus bombardımanı sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Rus teröristler normal bir pazara, dükkanlara ve bir eczaneye saldırarak masum insanları öldürdü. Kayıpların sayısı daha da artabilir. Dünyada hala Ruslarla ilgili herhangi bir şeyle uğraşan herkes bu gerçeği görmezden geliyor. İğrenç, insanlık dışı bir kötülük. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Rus kötülüğü mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratılmalıdır”
ifadelerini kullandı.
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37 dakika önce