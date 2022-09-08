Ukrayna savaşında son durum: Zelenski duyurdu 'Ruslardan geri aldık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya bir süredir savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emri ile Herson yönüne doğru başlayan taarruz savaşta rollerin değişmesine neden olmuş durumda.

'İYİ HABERİ' ZELENSKİ DUYURDU

Savaşta son duruma ait beklenen açıklama Zelenski'den geldi. Ukrayna lideri bazı yerleşimlerin Rusya’dan geri alındığını açıkladı ve orduyu tebrik etti.

Kramatorsk'taki bir hastane Rus bombardımanının hedefi oldu.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

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Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

Rus askerleri Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin etrafında nöbet tutuyor.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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