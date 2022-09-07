Gündem Tahıl sevkiyatı sürüyor Dört gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
ANKARA

Tahıl sevkiyatı sürüyor: Dört gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Dört gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.

Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı
EKONOMİ
Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı

Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukrayna'dan altı gemi daha yola çıktı
GÜNDEM
Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukrayna'dan altı gemi daha yola çıktı

Mersin'de yangın: 30 ev tedbiren boşaltıldı
OYNAT 00:59
Mersin'de yangın: 30 ev tedbiren boşaltıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 30 ev tedbiren boşaltıldı, iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.

Miçotakis yolun sonuna geldi: Erken seçim kapıda
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Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.
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Yunanistan'da işler karıştı. Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söyledi.
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Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.
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MİÇOTAKİS'E BASKI SÜRÜYOR<br><br>Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi.
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Yunanistan'da son genel seçim temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti.
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MİÇOTAKİS'E HALK DESTEĞİ AZALIYOR<br><br>Ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu.
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Kamuoyu araştırma şirketi GPO'nun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos'ta yaptığı anketin sonucunda, Başbakan Miçotakis ile ana muhalefet lideri Çipras arasında son 3 yılda yüzde 8-10 düzeyinde seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görülmüştü.
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Ankete katılanların yüzde 31,4'ü \"yarın seçim olsa\" YDP'ye, yüzde 25,1'i ise SYRIZA'ya oy vereceğini söylemişti.
Miçotakis yolun sonuna geldi: Erken seçim kapıda
Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.


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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki: Hemen istifası isteniyor
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Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki: Hemen istifası isteniyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in, artan enerji fiyatlarının şirketleri iflasa sürükleyebileceğine yönelik görüşlere karşı "iflas etmezler ama satışları durabilir" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor
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İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
Gündem

İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından sessizliğini bozarak "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasında bulundu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söyleyen Akşener'in bu açıklaması çelişkilere neden olurken İYİ Parti ile HDP'nin geçmiş dönemde aynı masaya oturduğu ortaya çıktı. İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ve Yılmaz'ın söz konusu konferansta "Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı görüntüler İYİ Parti'nin HDP çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.

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