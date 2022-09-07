Tahıl sevkiyatı sürüyor: Dört gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı' denildi.Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2022 EKONOMİ Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı GÜNDEM Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukrayna'dan altı gemi daha yola çıktı OYNAT 00:59 Mersin'de yangın: 30 ev tedbiren boşaltıldı Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 30 ev tedbiren boşaltıldı, iki lise barınma yeri olarak hazırlandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2239494'); PID2.render('pid#comment-count-2239494'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 8 Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Yunanistan'da işler karıştı. Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söyledi. Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. MİÇOTAKİS'E BASKI SÜRÜYOR<br><br>Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi. Yunanistan'da son genel seçim temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti. MİÇOTAKİS'E HALK DESTEĞİ AZALIYOR<br><br>Ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu. Kamuoyu araştırma şirketi GPO'nun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos'ta yaptığı anketin sonucunda, Başbakan Miçotakis ile ana muhalefet lideri Çipras arasında son 3 yılda yüzde 8-10 düzeyinde seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görülmüştü. Ankete katılanların yüzde 31,4'ü \"yarın seçim olsa\" YDP'ye, yüzde 25,1'i ise SYRIZA'ya oy vereceğini söylemişti. Miçotakis yolun sonuna geldi: Erken seçim kapıda Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2068589'); PID2.render('pid#comment-count-2068589'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder