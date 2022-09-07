Tahıl sevkiyatı sürüyor: Dört gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

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İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından sessizliğini bozarak "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasında bulundu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söyleyen Akşener'in bu açıklaması çelişkilere neden olurken İYİ Parti ile HDP'nin geçmiş dönemde aynı masaya oturduğu ortaya çıktı. İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ve Yılmaz'ın söz konusu konferansta "Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı görüntüler İYİ Parti'nin HDP çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.