Gündem Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor Ukraynadan altı gemi daha yola çıktı
ANKARA

Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukrayna'dan altı gemi daha yola çıktı

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukraynadan altı gemi daha yola çıktı
Arşiv

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından "Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." açıklaması yaptı.

MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı
GÜNDEM
MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
EKONOMİ
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı

Meteoroloji'den altı ile sarı iki ile turuncu uyarı
FOTOĞRAF 8
Title
<br>Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Title
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Title
Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.
Title
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.<br>
Title
Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu.
Title
Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Title
Meteoroloji'den altı ile sarı iki ile turuncu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.
Talebi kabul edildi

Talebi kabul edildi

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı.
Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

​'Açıklamaların ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur.'

​Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşeceği belli oldu.

72 Futbol sahası büyüklüğünde

72 Futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​'Rusya Kuzey Kore'den silah alıyor'

​"Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"

​Erdoğan; Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

​Hatırlarma dozu adımı

​Yüzbinlerce insan yaklaşan kış öncesi yardım bekliyor.

Macron, ​Baltık ülkeleri ve Polonya'ya 'savaş çığırtkanları' dedi.

​Şehit ailelerinden KHK tepkisi.

​İstanbul'da eylem yapmak için Lavrion'dan geldi.

​3 yıllık Orta Vadeli Program istihdam dostu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.