Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukrayna'dan altı gemi daha yola çıktı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından 'Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.' açıklaması yaptı.Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2022 GÜNDEM MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı EKONOMİ Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı FOTOĞRAF 8 <br>Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor. Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.<br> Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu. Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji'den altı ile sarı iki ile turuncu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2068547'); PID2.render('pid#comment-count-2068547'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder