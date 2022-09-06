Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor: Ukrayna'dan altı gemi daha yola çıktı

Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.<br>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

<br>Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den altı ile sarı iki ile turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

