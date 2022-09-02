Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı

Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin yüzde 41'i Türk bayraklı veya Türk sahipli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında taşınan yüklere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kuzey-Güney Hattı (Ukrayna çıkışlı)

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda 1 milyon 680 bin 396 ton yük taşındığı bildirilen paylaşımda, yükün yüzde 23'ünün Türkiye'ye geldiği, Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin yüzde 41'inin ise Türk bayraklı veya Türk sahipli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Paylaşımda şu detaylara yer verildi:

"Tahıl koridoru kapsamında, bugüne kadar toplam 69 gemi Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak ayrılmıştır. 69 geminin, 26'sı Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir. Söz konusu 69 geminin 27'si, yüklerini Türkiye limanlarına getirmekte, diğerleri ise Almanya, Cibuti, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Lİbya, Lübnan, Mısır, Romanya, Somali, Sudan ve Yunanistan'a götürmektedir.

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Gemiler ile ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, arpa, buğday, mısır, soya, şeker pancarı, bezelye ve kanola tohumu olmak üzere 10 çeşit yük taşınmıştır. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı, 1 milyon 680 bin 396 ton olurken, Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 378 bin 887 ton olarak hesaplanmıştır. Türkiye limanlarına bezelye, mısır, ayçiçeği küspesi, buğday, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği yağı yükleri gelmiştir.

69 geminin 22'sini, 24 Şubat'tan bu yana mahsur kalan gemiler oluşturmaktadır. Diğerleri ise tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna'ya gidip yüklemesini yapıp geri dönen gemilerdir."

İmzalanan "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında ilk bir ayda, 1 Milyon 680 Bin 396 Ton yük taşındı.

Bu yükün % 23'ü ülkemize gelirken, Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin % 41'i Türk bayraklı veya Türk sahiplidir.

Hayat #UlaşıncaBaşlar pic.twitter.com/FdjSUTHwbL — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) September 2, 2022

Güney-Kuzey Hattı

"Ukrayna'nın Yuzhne, Chornomorsk ve Odesa şehirlerindeki limanlara savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilke defa gitmek üzere şu ana kadar toplam 86 gemi İstanbul'da müşterek merkez tarafından denetlenmiş veya denetimleri planlamaya alınmıştır. Söz konusu 86 geminin 35'i (yüzde 41) Türk bayraklı, sahipli ve işletmelidir."

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OYNAT 00:57 Bakan Nebati tahıl koridoru sonrası fiyat düşüşünü gösterdi: Recep Tayyip Erdoğan etkisi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati Tahıl koridorunun açılmasıyla ilgili olarak ' Cumhurbaşkanımızın tahıl koridoruyla ilgili yapmış olduğu çalışma dünyaya nefes aldıran bir çalışma oldu' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Gıda fiyatlarındaki düşüş devam edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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