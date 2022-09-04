MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor. Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor.
Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı.#MSB
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor.