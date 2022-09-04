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ANKARA

MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla tahıl yüklü 12 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukraynadan ayrıldı
Arşiv.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor. Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.

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