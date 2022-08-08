Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı

​Tahıl koridorundan bir haftada 305 bin ton sevkiyat.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalandı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında, bir haftada 305 bin 458 ton tahıl, 10 ticari gemi aracılığıyla emniyetli şekilde Ukrayna limanlarından sevk edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşma konusunda muhataplarıyla da yoğun görüşme trafiği yürüttü.

İLK BOŞ GEMİ 7 AĞUSTOS'TA UKRAYNA'DAKİ LİMANA ULAŞTI

Öte yandan 5 Ağustos'ta Bandırma Limanı'ndan ayrılan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'na 7 Ağustos'ta ulaştı. "Fulmar S" yük almak için Ukrayna limanlarına gelen ilk gemi oldu.

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Liberya bandralı boş "Osprey S" gemisi de dün İstanbul'daki denetimlerin ardından tahıl almak üzere Çornomorsk Limanı'na hareket etti.

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ALTI BİN TON AYÇİÇEĞİ TAŞIDI

Tahıl sevkiyatı kapsamında 7 Ağustos'ta 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan "Mustafa Necati" adlı gemi İtalya'ya gitmek üzere, 45 bin ton ayçiçeği küspesi taşıyan "Star Helena" isimli gemi Çin'e gitmek üzere, 66 bin ton mısır taşıyan "Glory" isimli gemi ise İstanbul'a gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket etti.

Aynı gün, 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemi de Odesa Limanı'ndan yola çıktı.

11 BİN TON SOYA, 48 BİN TON MISIR

İtalya’ya gidecek 11 bin ton soya taşıyan "Sacura" isimli gemi Yuzni Limanı'ndan, İskenderun'a gidecek 48 bin 458 ton mısır taşıyan "Arizona" isimli gemi de Çornomorsk Limanı'ndan bugün ayrıldı.

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Küresel çaptaki gıda krizinin çözümüne ilişkin Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında, bugüne kadar 305 bin 458 ton tahıl, 10 ticari gemiyle Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde sevk edilmiş oldu.

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