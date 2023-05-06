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Dünya

Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Rusların Kinjal hipersonik füzesi düşürüldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kiev bölgesinde Patriot hava savunma sistemiyle Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini duyurdu.

12:42 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Ukrayna Kiev bölgesi

Ukrayna Kiev bölgesi

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 4 Mayıs'taki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


4 Mayıs gecesi, X-47 füzesinin MiG-31K uçağıyla Rusya topraklarından fırlatıldığını belirten Oleşçuk, füzenin Kiev hava sahasında vurulduğunu belirtti.


Oleşçuk,
"Patriot hava savunma sistemi, Rusların 'benzeri görülmeyen Kinjal' füzesini düşürdü. Ukrayna halkını bu tarihi olaydan dolayı tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.




#Kinjal
#Ukrayna
#Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk
21 dakika önce
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