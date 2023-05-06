Moskova’dan Washington’a açık tehdit: Her an sıcak çatışmaya girilebiliriz

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 Mayıs gecesi Kremlin Sarayı’na düzenlenen gizemli dron saldırısı girişiminin yankıları sürüyor.





Bir dronun saray yerleşkesindeki Senato çatısına çarptığı olayın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile her an sıcak çatışmaya girilebileceği uyarısında bulundu.





Lavrov'dan açık tehdit: Lafta değil, eylemle olacak





Hürriyet'te yer alan habere göre; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “dron saldırısına Kremlin’in kesinlikle yanıt vereceğini” söylerken, “Bu lafta değil, eylemle olacak” tehdidinde bulundu.





Lavrov’dan önce de yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile sürtüşmenin kritik safhaya ulaştığını ilan ederek, “ABD ile aramızda artık sadece düşmanlık değil, her an sıcak çatışma aşamasına dönüşebilecek bir durum var. Uçuruma yuvarlanmamak için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.





Moskova, sarayın çatısına çarpan dronun Devlet Başkanı Vladimir Putin’e suikast için gönderildiğini, bunun ABD’nin bilgisi ve onayı olmadan yapılamayacağını savunuyor. Hem Kiev hem Washington ise böyle bir eylemle ilgilerinin olmadığını belirtiyor.











