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Dünya

Kremlin: Putin'e İHA'lar ile suikast girişimi yapıldı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Kiev'in Kremlin'i gece drone ile vurmaya çalıştığı, Rus savunma araçlarının dronu etkisiz haline getirdiği ve Putin'in yara almadığı açıklandı. Kremlin, "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

14:47 . 3/05/2023 Çarşamba
Diğer
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Kremlin yetkilileri, Ukrayna’nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı’na saldırmaya çalıştığını kaydetti.


Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin’e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.


Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.


Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine ‘gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde’ karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.


Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.


#Kremlin
#İHA
#Vladimir Putin
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