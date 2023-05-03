Kremlin: Putin'e İHA'lar ile suikast girişimi yapıldı

Kremlin yetkilileri, Ukrayna’nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı’na saldırmaya çalıştığını kaydetti.

Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.