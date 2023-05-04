Rusya Ukrayna'ya saldırdı: İHA’ların üzerinde dikkat çeken yazı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde Odessa kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi. İHA’ların üzerine yazılan “Kremlin için” ifadesi ise dikkat çekti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı, Rusya’nın 15 Shahed İHA’sı ile Odessa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. Gece saatlerinde yapılan saldırıda can kaybı olmadığı, bazı bölgelerde çıkan yangınlara ise müdahale edildiği aktarıldı. Düşen İHA’ların parçalarında ise “Moskova için” ve “Kremlin için” yazıldığı görüldü.

Kremlin'e saldırı

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden dün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 2 adet İHA ile Kremlin’e saldırı düzenlediği ifade edilmişti. Açıklamada, “Kiev rejimi bu gece Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Bunu planlı bir terör eylemi ve Devlet Başkanına yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu terör eylemi sonucunda Devlet Başkanı herhangi bir zarar görmemiştir. Çalışma programı değişmemiş olup, olağan şekilde devam etmektedir. Rus tarafı uygun gördüğü yer ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar” denilmişti.

Zelenskiy: Ne Moskova ne de Putin’e saldırdık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki Nordik-Ukrayna Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında Kremlin’e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Zelenskiy, Ukrayna’nın sadece kendi topraklarında savaştığını vurgulayarak, “Biz ne Putin'e ne de Moskova'ya saldırıyoruz. Kendi topraklarımızda savaşıyor, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, “Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor” dedi.



