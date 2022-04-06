Ukrayna’ya ilk tank sevkiyatı: Çekya onlarca zırhlı araç gönderdi
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez yabancı bir ülke, Ukrayna’ya tank gönderdi. Çekya, Ukrayna’ya hibe ettiği onlarca T-72 tankı ve zırhlı personel taşıyıcıyı trenle sevk etti. Çek basını, sevkiyatın NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çekya, Ukrayna’ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi. Ülke basınında yer alan haberlerde, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda Ukrayna’ya hibe edildiği belirtiliyor. Haber Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından da doğrulandı. Bu girişimle ilk defa bir yabancı ülke Ukrayna’ya tank göndermiş oldu.