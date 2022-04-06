​Ukrayna’ya ilk tank sevkiyatı: Çekya onlarca zırhlı araç gönderdi

Çekya, Ukrayna’ya hibe ettiği onlarca T-72 tankı ve zırhlı personel taşıyıcıyı trenle sevk etti.

Çekya, Ukrayna’ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi. Ülke basınında yer alan haberlerde, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda Ukrayna’ya hibe edildiği belirtiliyor. Haber Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından da doğrulandı. Bu girişimle ilk defa bir yabancı ülke Ukrayna’ya tank göndermiş oldu.

FOTOĞRAF 8 Askeri yardımları taşıyan Royal Canadian Air Force’a bağlı C-17 tipindeki uçak, Ukrayna’nın Lviv şehrine indi. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, \"Yakın dostumuz Kanada’dan Ukrayna ordusu için silah yardımı geldi. Keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, gece görüş düzenekleri gibi askeri teknik ekipmanları teslim aldık. Bu zamanında yapılan önemli yardım için teşekkür ederiz\" ifadelerini kullandı. Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya askeri yardım Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'dan gönderilen içerisinde silahların da olduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın ülkeye ulaştığı açıklandı. BiP'te paylaş

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