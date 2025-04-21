UNRWA: İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan beri Gazze'de 600 çocuk öldürüldü

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a, yaralıların sayısı da 116 bin 931'e yükseldi.