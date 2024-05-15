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Dünya

WSJ: ABD en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için adım attı

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti.

10:38 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için harekete geçti.


İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi. Satışın tamamlanması için Kongre'nin onayı gerekiyor.


Ne olmuştu?


ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat'ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayımlamış, bununla ABD'den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.


Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılarda çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söylemişti.

#ABD
#Filistin
#İsrail
#Silah
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