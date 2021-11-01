Yemen hükümetinden BM'ye çağrı: Marib'de yerlerinden edilenlere insani yardımlar artırılmalı

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin içinde bulunduğu insani durum ele alındı.

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Bin Mübarek görüşmede, Marib'in güney ilçelerinde yerlerinden edilenlerin sayısının sadece eylül-ekim aylarında 50 bine ulaşması nedeniyle, BM ile ona bağlı kuruluşlardan insani yardım konusunda oluşan boşluğu doldurmalarını ve yardımları artırmalarını istedi.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

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