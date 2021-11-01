Dünya Yemen hükümetinden BMye çağrı Maribde yerlerinden edilenlere insani yardımlar artırılmalı
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Yemen hükümetinden BM'ye çağrı: Marib'de yerlerinden edilenlere insani yardımlar artırılmalı

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşlara, İran destekli Husi milisler ile çatışmalar nedeniyle yoğun göçün yaşandığı ülkenin doğusundaki Marib iline yönelik insani yardımları artırma çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Yemen hükümetinden BMye çağrı: Maribde yerlerinden edilenlere insani yardımlar artırılmalı
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Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin içinde bulunduğu insani durum ele alındı.

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  • Bin Mübarek görüşmede, Marib'in güney ilçelerinde yerlerinden edilenlerin sayısının sadece eylül-ekim aylarında 50 bine ulaşması nedeniyle, BM ile ona bağlı kuruluşlardan insani yardım konusunda oluşan boşluğu doldurmalarını ve yardımları artırmalarını istedi.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

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  • Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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