Gündem Dışişleri Bakanlığı Yemende havalimanını hedef alan bombalı saldırıyı kınadı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Yemen'de havalimanını hedef alan bombalı saldırıyı kınadı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yer alan havalimanının girişinde gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Yemende havalimanını hedef alan bombalı saldırıyı kınadı
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havaalanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

"DOST VE KARDEŞ YEMEN'E BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

Yemen'de havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 kişi öldü
DÜNYA
Yemen'de havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 kişi öldü

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.