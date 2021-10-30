Dünya Yemende havalimanı girişinde bombalı saldırı 10 kişi öldü
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Yemen'de havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 kişi öldü

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yer alan havalimanının girişinde bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer olayda en az 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Yemende havalimanı girişinde bombalı saldırı: 10 kişi öldü
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Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

"10 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI"

Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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