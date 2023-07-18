|
Dünya

Yemen'de Husilerle yürütülen barış çabaları çıkmaza girdi

Yemen Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Muhammed el-Gaysi, İran destekli Husiler ile barış çabalarının "çıkmaza girdiğini" duyurdu. Husilerin Yemen'in çeşitli bölgelerinde tehlikeli "askeri tırmanışlara" sebep olduğunu söyleyen Gaysi, bu durumun çok acil çözümler gerektiren gerçek bir felaketin habercisi olduğunu söyledi.

18:19 . 18/07/2023 Salı
AA
Yemen hükümeti, Husiler ile barış çabalarının çıkmaza girdiğini açıkladı.

Yemen hükümeti, Husiler ile barış çabalarının çıkmaza girdiğini açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi, İran destekli Husiler ile barış çabalarının "çıkmaza girdiğini" duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'da Yemen Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Muhammed el-Gaysi'nin açıklamalarına yer verildi.

Gaysi, Husilerin uzlaşmazlığı nedeniyle ülkedeki barış çabalarının çıkmaza girdiğini ifade ederek, Husilerin Yemen'in çeşitli bölgelerinde tehlikeli "askeri tırmanışlara" sebep olduğunu söyledi.

Bu durumun çok acil çözümler gerektiren gerçek bir felaketin habercisi olduğunu ifade eden Gaysi, Husilerin bu tavrının ekonomik ve insani şartları daha da kötüye götürebileceği uyarısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



#Yemen
#Husiler
#Yemen Başkanlık Konseyi
#İstişare ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı
#Muhammed el-Gaysi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Sağlık Bakanlığı E-Devlet)