Yemen'de yardım izdihamı: 78 kişi öldü yüzlerce yaralı var

Yemen'de 9 yıldır süren ve büyük insanlık krizine de neden olan iç savaşın sona erdirilmesi konusunda Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tümgeneral Sultan el-Arade'den Çin'e önemli bir çağrı yapıldı. Yemen medyasında yer alan habere göre el-Arade, krizin çözümü için Çin'e daha büyük bir rol oynama çağrısında bulundu. Arade, Çin'in Yemen krizinin çözümünde ve Husi milislerinin neden olduğu insani krize son vermede daha büyük bir rol oynamasını umduğunu ifade etti.