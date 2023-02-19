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Dünya

Yeni Zelanda'da kasırga: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Yeni Zelanda'daki Gabrielle Kasırgası neticesinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi ve fırtınanın ülkenin Kuzey Adası'nı vurmasından bu yana binlerce kişinin kayıp durumda kaldığı belirtildi.

12:51 . 19/02/2023 Pazar
Reuters
Yeni Zelanda'da kasırga

Yeni Zelanda'da kasırga

'Gabrielle' olarak isimlendirilen kasırga 12 Şubat'ta adanın kuzey bölgesini vurdu ve doğu kıyısını takip ederek bir yıkıma yol açtı. Başbakan Chris Hipkins, 'Gabrielle' isimli kasırganın Yeni Zelanda'nın bu yüzyıl içinde yaşadığı en büyük doğal afet olduğunu söyledi.


Polis, ağır darbe alan Hawke's Bay'de kasırga sonucunda iki kişinin daha hayatını kaybettiğini ve can kayıplarının sayısının 11'e yükseldiğini belirtti.


Hipkins, başkent Wellington'da gazetecilere verdiği demeçte, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasının mümkün olduğunu, 6 bin 431 kişinin kayıp olduğunu, 3 bin 216 kişinin ise güvende olduğunun bildirildiğini söyledi.


#Yeni Zelanda
#kasırga
#Gabrielle
#ölüm
#kayıp
2 saat önce
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Yeni Zelanda'da kasırga: Çok sayıda ölü ve kayıp var
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