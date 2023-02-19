Yeni Zelanda'da kasırga: Çok sayıda ölü ve kayıp var

'Gabrielle' olarak isimlendirilen kasırga 12 Şubat'ta adanın kuzey bölgesini vurdu ve doğu kıyısını takip ederek bir yıkıma yol açtı. Başbakan Chris Hipkins, 'Gabrielle' isimli kasırganın Yeni Zelanda'nın bu yüzyıl içinde yaşadığı en büyük doğal afet olduğunu söyledi.





Polis, ağır darbe alan Hawke's Bay'de kasırga sonucunda iki kişinin daha hayatını kaybettiğini ve can kayıplarının sayısının 11'e yükseldiğini belirtti.





Hipkins, başkent Wellington'da gazetecilere verdiği demeçte, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasının mümkün olduğunu, 6 bin 431 kişinin kayıp olduğunu, 3 bin 216 kişinin ise güvende olduğunun bildirildiğini söyledi.



