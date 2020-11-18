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Dünya Yıkımın hesabı sorulacak
AVRUPA

Yıkımın hesabı sorulacak

Yıkımın hesabı sorulacak

İşgalden kurtarılan şehirleri ziyarete devam eden Aliyev, 30 yıllık yıkımın hesabını soracaklarını söyledi. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarırken Ermenistan’a silah sevk eden İran’dan Aliyev'in ziyareti sırasında bir düşmanca adım daha geldi. İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürbünle izleyip hedefe koydu. Azerbaycan’ı tehdit anlamına gelen bu takibin fotoğrafları sosyal medyada da servis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında 30 yıl boyunca gerçekleştirdiği yıkımlar dolayısıyla uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, önceki gün, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail illerini ziyaret etti. Aliyev, önce Fuzuli ve Şuşa arasında yapılacak yeni yolun temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Aliyev, yeni yolun büyük önem taşıdığını vurguladı.

NE VİCDANLARI, NE DE AHLAKLARI VAR

Aliyev, “Şimdi sorunun siyasi çözüm aşamasına geçtik. Bu aşamada da Azerbaycan istediğini elde ediyor ve edecektir. Sorunun çatışma aşaması bitmiştir. Biz düşmanı kapitülasyon imzalamak zorunda bıraktık. Bugüne kadar işgal altında bulunan Laçın, Ağdam ve Kelbecer illeri de geri veriliyor. Bakın onlar nasıl vahşilikler yapıyor. Evleri, binaları, okulları yakıyorlar, ağaçları kesiyorlar. Elektrik hatlarını kırıyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Ne vicdanları, ne de ahlakları var. Bu nedenlerle 2. Karabağ Savaşı’nda elde edilen zafer büyük tarihi önem taşıyor. Bu sadece Azerbaycan’ın kendi toprağını işgalcilerden kurtarması konusu değildir. Bu aynı zamanda tüm dünyaya işgalcilerin sonunun nasıl olacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Aliyev, daha sonra kendi kullandığı zırhlı araçla Fuzuli şehir merkezine geldi. Buradaki yapılardan birinin önünde Azerbaycan bayrağını öpen Aliyev, bayrağı göndere çekti.

ERMENİSTAN VAHŞİLİĞİ

Fuzuli’nin köyleri ve şehir merkezinin harabe halinin insanın içini sızlattığını söyleyen Aliyev, “Tüm dünya Ermeni vahşiliğinin ne demek olduğunu bilmelidir. Bunu tüm dünyaya göstereceğiz. Diğer şehirler de aynı durumdadır. Sanki buradan vahşi bir kabile geçmiş. Her şeyi yıkarak, yağmalayarak bizim kültürel ve dini mirasımızı silmek istemişler ve başaramamışlar. Çünkü biz geri döndük. Bundan sonra daha önce asırlarca yaşadığımız gibi burada biz yaşayacağız. Yıkılan Fuzuli şehri Ermeni faşizminin canlı şahididir. Tüm dünya bunu görmeli ve 30 yıl olduğu gibi sessiz ve kayıtsız kalmamalı. Bu kayıtsızlık Ermeni işgalini pekiştiriyordu.” diye konuştu.

Azerbaycan tezkeresi TBMM’den geçti

  • Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, dört parti AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti tezkerenin kabulü yönünde oy kullandı. HDP tezkerenin reddi yönünde oy kullandı. Görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldılar.

Keskin nişancı silahıyla tehdit

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ziyareti sırasında skandal bir olay yaşandı. İran Devrim Muhafızları, Aliyev ve eşinin İran sınırındaki tarihi Hudaferin köprüsü ziyareti sırasında keskin nişancı silahıyla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Devrim Muhafızların sayfalarından da yayınlanan görüntülerde Aliyev’in nişangaha oturtulduğu görülüyor. Görüntülerdeki silahın Sovyetler Birliği yapımı Dragunov uzun menzilli keskin nişancı tüfeği olduğu tahmin ediliyor.


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