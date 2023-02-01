|
Dünya

Yönetmeni kazayla öldürmüştü: Ünlü oyuncu 18 aya kadar hapis yatabilir

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, 2021’de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak ölümüne neden olduğu set kazası nedeniyle “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı. Baldwin'in 18 aya kadar hapis yatabileceği belirtiliyor.

07:39 . 1/02/2023 Çarşamba
IHA
ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021’de bir sahnenin provası sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak ölümüne neden olan ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı.

Baldwin’in yanı sıra setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed’in de “kasıtsız adam öldürmek”ten suçlandığı aktarıldı.

Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunmaları halinde 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilirler. Filmin yönetmen yardımcısı Dave Halls ise, ölümcül silahın ihmal sonucu kullanılması yönündeki suçunu kabul etmişti. Halls’ın, ertelenmiş hapis ve altı aylık denetimli serbestlik ile cezası alması bekleniyor. Prova sırasında yaralanan film yönetmeni Joel Souza ile ilgili ise herhangi bir suçlama yapılmadı.

Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Baldwin ve Gutierrez-Reed’in “kasıtsız adam öldürmek” suçundan suçlanacağını aktarmış, ikili hakkında ay sonuna kadar dava açılacağını duyurmuştu.
Hutchins’in ailesi ile anlaşma yoluna gidilmişti
Ekim 2022’de Hutchins’in eşi Matthew Hutchins’in haklarında açtığı davanın ardından Baldwin ve filmin yapım şirketi, Hutchins’in ailesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya varmıştı. Dünyanın gündemine oturan set kazasının ardından Rust filminin yapımına Matthew Hutchins’in yapımcı olarak katılmasıyla bu yıl devam etmesi planlanıyordu.
Silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls’un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin’in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

#ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin
#Amerika
#Set kaza
2 saat önce
default-profile-img
Yönetmeni kazayla öldürmüştü: Ünlü oyuncu 18 aya kadar hapis yatabilir
Bayburt TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman çekilecek?
Avrupa kaynıyor: Binlerce kişi sokağa indi polisle çatıştı
Beklenen kar geldi: İstanbullular sabaha beyaz örtüyle uyandı
Eşini ve iki oğlunu öldürdü üçüncü oğlu 10 yıldır kayıp
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.