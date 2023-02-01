Yönetmeni kazayla öldürmüştü: Ünlü oyuncu 18 aya kadar hapis yatabilir

Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunmaları halinde 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilirler. Filmin yönetmen yardımcısı Dave Halls ise, ölümcül silahın ihmal sonucu kullanılması yönündeki suçunu kabul etmişti. Halls’ın, ertelenmiş hapis ve altı aylık denetimli serbestlik ile cezası alması bekleniyor. Prova sırasında yaralanan film yönetmeni Joel Souza ile ilgili ise herhangi bir suçlama yapılmadı.