Yönetmeni kazayla öldürmüştü: Ünlü oyuncu 18 aya kadar hapis yatabilir

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ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin
ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021’de bir sahnenin provası sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak ölümüne neden olan ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı.
Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunmaları halinde 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilirler. Filmin yönetmen yardımcısı Dave Halls ise, ölümcül silahın ihmal sonucu kullanılması yönündeki suçunu kabul etmişti. Halls’ın, ertelenmiş hapis ve altı aylık denetimli serbestlik ile cezası alması bekleniyor. Prova sırasında yaralanan film yönetmeni Joel Souza ile ilgili ise herhangi bir suçlama yapılmadı.
Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls’un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin’in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.