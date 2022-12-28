Dünya Yunan basını yazdı Türkiye planları ortaya çıktı
AVRUPA

Yunan basını yazdı: Türkiye planları ortaya çıktı

Son dönemde Ege ve Akdeniz'deki tansiyonu yükselten Atina'nın hazırlandığı kâbus senaryosu ortaya çıktı. Kısa sürede ülke gündemine birinci sıradan giriş yapan bu senaryonun yankıları sürerken Yunan basını Atina'nın Türkiye planını yazdı.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan basını yazdı: Türkiye planları ortaya çıktı
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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bölgedeki son gelişmeleri sayfalarına taşıyan Yunan basını Atina'nın hazırlandığı kâbus senaryosunu yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Mülteci krizinde yapay bir canlanma olasılığı' olduğunu duyurdu ve Atina'nın söz konusu krize karşı tetikte olduğunun altını çizdi.

Gazete Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları sonrası Atina'daki alarm durumunun artığına vurgu yaptı.

İŞTE YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE PLANI

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea Yunanistan'ın 2023'te silahlanma alanında ciddi adımlar atacağını yazarken CNN Yunanistan ise Atina'nın Türkiye planını sayfasına taşıdı.

Ege'de denemeleri devam eden altı Tip 214 Denizaltısının ilki olan TCG Piri Reis'i mercek altına alan gazete Atina'nın 'karşı koyma planını' açıkladı.

Haberde 'Donanma Türk Denizaltılarını boğmak için kapsamlı bir plana sahiptir' denildi. Aynı haberde Atina denizaltılarında yeni ağır hizmet tipi torpidolar yer vererek deniz tabanındaki avantajını korumayı planlıyor.

UMUT BAĞLADIKLARI SİLAH İÇİN TARİH VERDİLER

CNN Yunanistan bu plan kapsamında 44 adet SeaHake Mod4 torpido edinme programının halihazırda devam ettiğini belirtti ve ilk partinin 2023'te teslim alınmasının beklendiğini yazdı.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN GERİLİMİ ARTIRACAK HAMLE

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros ise resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşımlarda bulundu.

Floros, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirdi. Floros, gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetledi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
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Egede adalar üzerinden Türkiyeyi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atinanın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.
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İki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Neada ana gündem maddesi Girit karasularının 12 mile çıkarılma planı vardı.
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Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Giritin karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.
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YENİDEN GÜNDEMDEGazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendiasın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiyenin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.
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İddiaya göre Atina yönetim, Giritin daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.
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Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiyenin verdiği tepkide haksız olduğu savunuldu.
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Haberin devamında Türkiyenin Mavi Vatan politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistanın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.
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Yunanistanın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.
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Haberde ayrıca her ne kadar Libyanın Türkiyeye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistanın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.
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TÜRKİYEYE SUÇLAMAÖte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk dronelarından birinin Girit Adasının hemen kuzeyinde yer alan Martı Adasının (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk dronenunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburunun karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.
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Skai televizyonu aynı haberi Gözdağı sürüyor başlığıyla internet sayfasına taşırken, Kathimerini Hava sahası ihlalleri droneların kullanılmasıyla devam ediyor dedi.
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ANKA ANINDA HABER OLDUKathimerini gazetesi, ANKA ve KIZILELMA: Türk savunma sanayiinden yeni dronelar başlıklı bir haberi de ilk sayfasından yayınladı. Kızılelmanın ilk testlerinin kısa süre önce yapıldığını hatırlatan gazete, söz konusu testleri ANKA-3 MIUSun tanıtımının izlediğini yazdı.
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TAI tarafından üretilecek ANKA-3 MIUSun ilk test uçuşunun ise gelecek yıl yapılmasının beklendiğini bildiren Kathimerini, Kızılelmayı üreten şirketin ise uluslararası üne sahip Bayraktar TB2 ile aynı olduğuna dikkat çekti.
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.
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