Yunan basınından skandal çağrı: Türk Hava Yolları şirketlerine yaptırım uygulayın

Yunan Kathimerini gazetesi, Amerikan gazeteci Michael Rubin imzalı yazıya ver verdi. Yazıda NATO'nun Litvanya'daki zirvede Türkiye'ye boyun eğdiği vurgulandı.
Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirveye, Türkiye'nin adımları damgasını vurdu. Yunan medyası NATO'da alınan kararlar sonrası Türkiye karşıtı bir yazı yayınladı.
İsveç'in NATO üyeliğine yönelik imzalanan bildiride terörizmle mücadelede iş birliği vurgusuna da atıfta bulunulan yazıda, "NATO ilk kez belgelerinde ne NATO'nun ne de Avrupa'nın terörist olarak kabul etmediği örgütler için Türkiye'nin terörizm etiketini kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'yi AB'ye şantaj yapmakla suçlayan Amerikan gazeteci, AB'nin Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı politikasını sertleştirmesi çağrısı yaptı.