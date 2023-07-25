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Dünya

Yunan basınından skandal çağrı: Türk Hava Yolları şirketlerine yaptırım uygulayın

NATO Zirvesi'nin ardından itiraf gibi bir analiz yayınlayan Yunan Kathimerini gazetesi, NATO'nun Türkiye'ye boyun eğdiğine yer verdi. FETÖ destekçisi eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin imzalı yazıda, Avrupa Birliği'nden Türk şirketlerine yaptırım uygulaması istendi.

08:21 . 25/07/2023 Salı
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Yunan Kathimerini gazetesi, Amerikan gazeteci Michael Rubin imzalı yazıya ver verdi. Yazıda NATO'nun Litvanya'daki zirvede Türkiye'ye boyun eğdiği vurgulandı.

Yunan Kathimerini gazetesi, Amerikan gazeteci Michael Rubin imzalı yazıya ver verdi. Yazıda NATO'nun Litvanya'daki zirvede Türkiye'ye boyun eğdiği vurgulandı.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirveye, Türkiye'nin adımları damgasını vurdu. Yunan medyası NATO'da alınan kararlar sonrası Türkiye karşıtı bir yazı yayınladı.

Yunan Kathimerini gazetesi,
FETÖ destekçisi eski Pentagon yetkilisi
Michael Rubin imzalı yazıya ver verdi. Yazıda NATO'nun Litvanya'daki zirvede Türkiye'ye boyun eğdiği vurgulandı. Rubin kaleme aldığı yazıda, Avrupa Birliği'ne skandal bir çağrıda bulundu. Türk Hava Yolları ve diğer Türk havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını istedi. "Türk havayolu şirketleri Kıbrıs turizm ticaretine uçuyor ve bundan kar elde etmeye çalışıyor. Avrupa buna izin vermemeli" ifadelerine yer verildi.

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik imzalanan bildiride terörizmle mücadelede iş birliği vurgusuna da atıfta bulunulan yazıda, "NATO ilk kez belgelerinde ne NATO'nun ne de Avrupa'nın terörist olarak kabul etmediği örgütler için Türkiye'nin terörizm etiketini kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi AB'ye şantaj yapmakla suçlayan Amerikan gazeteci, AB'nin Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı politikasını sertleştirmesi çağrısı yaptı.

#NATO
#Yunanistan
#Türkiye
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