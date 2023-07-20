Yunanistan yanıyor: Altı ülkeden yardım istendi

Yunanistan’ın ormanlar alevlere teslim oldu. Yangınların ana merkezleri Attika ve Korint bölgeleri olarak duyuruldu. Batı Attika’nın 4 köylü Dervenochoria belediyesinde çıkan yangın, hala söndürülmüş değil. Havadan 7 uçak ve 9 helikopter, alevlere müdahale ediyor.

İlk yardımlar İtalya ve Fransa'dan

Faaliyet gösteren uçaklar arasında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması tarafından İtalya ve Fransa'dan Yunanistan’a gönderilen 4 uçak da bulunuyor. Yine yardım için Romanya’dan 50 itfaiyeci ve 10 araç daha gönderildi.

İsrail de gönderiyor

Yarın da 31 itfaiyeci ile 15 araç Slovakya'dan, 149 itfaiyeci ve 49 araç ise Polonya'dan gönderilecek. Yunanistan’a bugün İsrail'den 2 yangın söndürme uçağının daha gelmesi bekleniyor.







