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Dünya

Yunanistan’ın Rodos ve Korfu adasından kaçış sürüyor

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Marmaris yakınlarındaki Rodos adasında tahliye edilenlerin sayısı 19 bine ulaştı. Yunan itfaiyesi, ülkenin batısındaki Korfu adasında ise yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

12:30 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Yunanistan’ın Rodos ve Korfu adasında tahliyeler sürüyor.

Yunanistan’ın Rodos ve Korfu adasında tahliyeler sürüyor.

Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Yunan itfaiyesi, dün itibarıyla Rodos adasından tahliye edilenlerin sayısının 19 bine ulaştığını duyurdu. Ülkenin batısında bulunan Korfu adasında da orman yangınları nedeniyle tahliye operasyonları yürütülüyor. Açıklamada, adadan 2 bin 466 kişinin tahliyesinin tamamlandığı ifade edildi.

Rodos'taki yangına Türk uçakları da müdahale ediyor

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada,
“Rodos'ta, Asklipio yerleşimi yakınlarında, güney yönünde yangın devam etmektedir. Bununla başa çıkmak için kara kuvvetleri faaliyet göstermektedir ve yangının geniş alanında 2'si Türkiye'den ve 1'i Hırvatistan'dan olmak üzere 8 uçağın yanı sıra 3'ü Mısır'dan olmak üzere 10 helikopter periyodik olarak havadan müdahale edecektir”
denildi.

Tüm birimler seferber oldu

Ülkede özellik Rodos adasındaki yangınlar nedeniyle Yunan polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra yangına müdahaleye destek için gelen İsrail polisi de mücadeleyi sürdürüyor. Sahil güvenlik ekipleri, Rodos ve Korfu adalarından alınan turist ve yerlileri güvenli bölgelere taşıyor.

İsrail Polisi Hava Departmanı, İsrail Yangın ve Kurtarma ve İsrail Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte faaliyet gösteriyor.


Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmaları 7. güne girerken, ülkedeki Korfu Adası'ndan yangın haberi geldi. Her iki bölgede alevler evlere ve otellere ulaştı. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 40 bin kişi evlerinden ve otellerden tahliye edilirken, hava koşullarının daha da kötüleşebileceği tahmin ediliyor. Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini söyledi. Öte yandan Rodos Adası'ndan tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris'e getirildi.

Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangın ürkütücü boyutlara ulaştı
Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangın ürkütücü boyutlara ulaştı

Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi. Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu. Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.


#Yunanistan
#Rodos
#Korfu
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