Yunanistan orman yangınları: Meriç Bölgesi'nde 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde 4 gündür söndürülemeyen orman yangını Türk köylerine de sıçradı. Bölgede bazı evler yangından zarar gördü. Köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Öte yandan yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu.





Yunanistan'ın Meriç bölgesinde yer alan Dedeağaç'taki orman yangını 4 gündür devam ediyor. 4 gündür devam eden Dedeağaç'taki yangın Dadia Ormanı Mili Parkı'na ulaştı.





Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.









'18 kişinin cesedi bulundu'

Yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor. Dedeağaç Devlet Hastanesinin de tedbir amacıyla tahliyesine başlandı.





Batı Trakya'daki Rodop ilinde çıkan orman yangını Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerine ulaştı. Bölgede bazı evler yangından zarar gördü. Köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.













Yunanistan'daki yangınlara 200'den fazla itfaiyeci müdahale ediyor. Yangınlara 18 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya da Yunanistan'a destek için yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekibi gönderdi.









Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi. Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.









Öte yandan Başkent Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde çıkan yangında, hayvanlarını korumaya çalışan bir çoban bu sabah hayatını kaybetmişti.







