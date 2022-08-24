Yunanistan Türkiye ile kara sınırını tamamen çitle çevirecek

Karar, Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis başkanlığında Salı akşamı yapılan ve Hükümet Ulusal Güvenlik Konseyi (KYSEA) kapsamında üst düzey göç, güvenlik ve askeri yetkililerin katıldığı bir toplantıda alındı.

Hükümetten yapılan açıklamada, ”Toplantıda hem kara sınırı boyunca hem de doğu Ege Denizi'ndeki deniz sınırı boyunca yasadışı giriş için artan baskı sorunu ele alındı." denildi.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki çelik duvar.

Toplantıda ayrıca, göçmenlerin ülkeye yasadışı girişini önlemek bahanesiyle sınır boyunca devriyeleri artırmaya karar verildi. Bir Yunan haber kanalına göre Yunanistan, kuzeydoğu kara sınırı boyunca Evros Nehri bölgesinde 40 kilometrelik bir barikat inşa etti ve Ankara'nın kasıtlı olarak Türkiye'de yaşayan binlerce göçmeni Yunanistan'a gönderdiğini söyledi.

REKLAM