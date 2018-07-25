Yunanistan yangınla boğuşuyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında en az 79 kişinin ölümüne yol açan orman yangını, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi oldu.

Ülkede özellikle yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınları, binlerce dönüm arazinin küle dönmesine, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

OYNAT 00:29 Yunanistan'daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen orman yangınında ölü sayısının 54'e yükseldiği açıklandı.

Son olarak önceki gün Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

Başkentin kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 79 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

AA

Son 20 yılın en büyük yangınları

2000'de Sisam Adası'nda çıkan yangından çok sayıda yerleşim yeri etkilenmişti. 145 bin dönüm arazinin külle döndüğü yangında 47 ev hasar görmüştü. Aynı yıl, Korint kenti civarında çıkan yangında da 200 bin dönümlük arazi yanmıştı.

Birbiri ardına çıkan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığı 2007'nin ağustos ayında Mora Yarımadası'ndaki Zaharo kasabası alevlere teslim olmuştu. Yangında 63 kişi yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAF 44 Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı. İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı iki Polonyalı turistin yangında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atina'da çıkan yangında ölü sayısı 76'ya çıktı Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.





Aynı yıl, çeşitli bölgelerde çıkan yangınlar sonucu yüz binlerce dönüm arazi yanmış, toplam 84 kişi hayatını kaybetmişti. 2008'de Rodos Adası'nda yaşanan yangında 110 bin dönüm arazi kül olmuştu.

Pendeli'de 21 Ağustos 2009'da büyük bir orman yangını çıkmış ve 175 bin dönüm arazi yanmıştı. Araştırmalar, ülkede sıklıkla çıkan orman yangınlarının genellikle ihmal ve dikkatsizlik yüzünden olduğunu gösteriyor.