Komşuda büyük yangın

Yunanistan son yılların en büyük felaketiyle mücadele ediyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 76 kişi hayatını kaybetti. Atina’nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 23’ü çocuk 164 yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Yangında yüzlerce ev ve araç kül oldu.

AB’DEN DESTEK İSTENDİ

İtfaiye Teşkilatının açıklamasında, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi.

GEZİSİNİ YARIDA KESTİ

Başbakan Alexis Çipras, yangın nedeniyle Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye geri döndü.

OLAĞANÜSTÜ HAL

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu. Başkent Atina’nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

Atina’da gökyüzünü kapladı

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina’da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina’yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi. Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis’in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye yardıma hazır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Uçaklar pistte bekledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan’daki orman yangınıyla ilgili, “Mevkidaşımla konuştum. İzmir’de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil.” dedi.

Yunan Bakan: Zaten yağmur da yağacak

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan’da yangın konusuna değindi. Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas’ı aradığını belirterek, “Sayın Kocyas’ı bu sabah arayarak hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de yardım teklifinde bulundu. Kocyas, yardım konusunda ilgili bakanı aradı ve teşekkür etti. Şu an için yardım ihtiyaçları bulunmadığı cevabını verdi. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi” diye konuştu.

Denizde can verdiler

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan ölümcül yangınlardan kaçmayı başaranların bir kısmı denize atlayarak kurtulabildi. Ancak bazıları alevlerden kaçmak için sığındığı denizde boğularak can verdi. Yunan Sahil Güvenlik botları ve sandallar sahilde sıkışıp kalan kişileri kurtarmak için seferler yaptı.