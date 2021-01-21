Dünya Yunanistanda askerlik için flaş karar Zorunlu askerlik süresi uzatıldı
AVRUPA

Yunanistan'da askerlik için flaş karar: Zorunlu askerlik süresi uzatıldı

Yunanistan'da kara kuvvetleri için 9 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıkarılacağı bildirildi. Söz konusu karar, mayıstan itibaren uygulanacak. Donanma ve hava kuvvetlerinde 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyor.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanan Dış ilişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kara kuvvetlerinde 9 ay olan askerlik görevinin 12 aya uzatılacağını belirten Panayiotopulos, bu kararın mayıstan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Panayiotopulos, Miçotakis'in Silahlı Kuvvetlerin imkan ve personel düzeyinin geliştirilmesi talimatı doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyleyerek, konuya ilişkin detaylı açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

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Donanma ve hava kuvvetlerinde 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyor

Başbakan Miçotakis, 13 Eylül 2020'de Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, orduya 2025'e kadar 15 bin personel takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

Yunanistan'da donanma ve hava kuvvetlerinde halihazırda 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyor.

Ülkede 19 yaşından büyük ve sağlıklı erkeklerin, askerlik hizmetini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

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