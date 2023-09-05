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Dünya

Yunanistan'da kaos görüntüleri: Yangının ardından şimdi de sel felaketi

Yunanistan'da günlerdin süren orman yangınlarının yanı sıra Volos şehrinde meydana gelen selde 1 kişinin öldüğü bildirildi.

14:26 . 5/09/2023 Salı
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Yunanistan

Yunanistan

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimindeki liman kenti Volos'ta, 24 saat daha sürmesi beklenen 10 saatlik fırtınanın ardından bir kişi ölü bulundu ve yüzlerce ev ve yol sular altında kaldı.

İtfaiye Teşkilatı, Agios Georgios semtinde sağanak yağış sırasında çöken duvarın altında bir sığır yetiştiricisinin ezildiğini söyledi. Cesedi olay yerine sevk edilen 10 itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.


Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.


Kentin ana caddelerinde yüzlerce sürücü araçlarının içinde mahsur kaldı.

Yetkililer ayrıca Pelion'dan su toplayan ve Volos'un birçok bölgesinden geçerek limanın batı yakasına ve Pagaset Körfezi'ne ulaşan 12 kilometrelik Krafsidonas nehrinin su seviyelerinin yükselmesinden de oldukça endişeliydi.

Salı sabahı su seviyeleri üç metre yükselerek bitişikteki Agioi Anargyri bölgesini riske attı.

Achillopoulio Hastanesi'nin bodrumu suyla doldu ve tüm otobüs seferleri durduruldu.


#Yunanistan
#sel felaketi
#fırtına
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