Yunanistan'dan Hürmüz hazırlığı: İnisiyatiflerde yer almaya yeşil ışık

20:1913/05/2026, Çarşamba
Yerapetritis, Hürmüz Boğazı için inisiyatif mesajı verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin şartların uygun olması halinde Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik girişimlerde yer almaya hazır olduğunu söyledi. Atina’da Hırvat mevkidaşıyla görüşen Yerapetritis, Akdeniz’in bir barış denizi olması gerektiğini vurgularken Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecine destek mesajı verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin şartlar elverişli olduğunda Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini güvence altına almaya yönelik inisiyatiflerde yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Yerapetritis, bugün Atina'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Radman ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Balkan ülkelerine AB desteği

Yunanistan'ın Balkanlardaki en eski Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğuna işaret eden Yerapetritis, ülkesinin Balkan ülkelerinin AB katılım sürecine olan desteğini dile getirdi.

Yerapetritis, bölgede yaşanan savaşlara dikkati çekerek, Akdeniz'in bir barış denizi olması gerektiğini, bunun aksinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı hazırlığı

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Yerapetritis, "Yunanistan, şartlar elverişli olduğunda, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini güvence altına almaya yönelik inisiyatiflerde yer alma isteğine sahiptir." diye konuştu.



#Hürmüz Boğazı
#Yorgos Yerapetritis
#YUNANİSTAN
