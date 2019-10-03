Dünya Yunanistanın nüfusu azalıyor 1 yılda 86 bin kişi doğdu 120 bin kişi ise öldü
AVRUPA

Yunanistan'ın nüfusu azalıyor: 1 yılda 86 bin kişi doğdu 120 bin kişi ise öldü

Yunanistan'ın nüfusu azalıyor: 1 yılda 86 bin kişi doğdu 120 bin kişi ise öldü

Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2018'de ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı, evlilik oranlarında da azalma kaydedildi. Ülkede 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü.

Haber Merkezi AA
Evlilik ve doğum oranlarında düşüş görüldü.
Evlilik ve doğum oranlarında düşüş görüldü.

Yunanistan’da, evlilik ve doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığı bildirildi.

  • Yunanistan’da 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü. Buna göre, ülke nüfusu 33 bin 857 kişi azaldı.

2018’da gerçekleşen evliliklerde önceki yıla oranla yüzde 5,4 düşüş, sözleşmeli olarak birlikte yaşamalarda ise yüzde 29,4’lük artış kaydedildi.

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Evlilik ve doğum oranlarında düşüş

Yunan medyası, evlilik ve doğum oranlarındaki sürekli düşüş nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığını kaydetti.

Yunanistan’da 2011'de yapılan sayımda, ülke nüfusunun 10 milyon 816 bin 286 olduğu belirlenmişti.

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