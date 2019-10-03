Yunanistan'ın nüfusu azalıyor: 1 yılda 86 bin kişi doğdu 120 bin kişi ise öldü Yunanistan'ın nüfusu azalıyor: 1 yılda 86 bin kişi doğdu 120 bin kişi ise öldü Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2018'de ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı, evlilik oranlarında da azalma kaydedildi. Ülkede 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 13:13 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 13:19 AA