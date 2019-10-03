Gerçek baklava Gaziantep’te yapılıyor

Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu üyesi Aynur Tattersall’ın girişimleriyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) gastronomi dalında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil ettiği Gaziantep’e gelen, komşu ülke Yunanistan’ın gastronomi ve seyahat yazarları Olive Magazine şef editörü Nana Darioti, FNL Food ve Lesiure Guide şef editörü Thalia Tsichlakis’le Blue Magazin’in yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos kent mutfağını tanıdı. Türkiye’yle Yunanistan arasında yaşanan “Baklavanın Anavatanı Neresi” tartışmalarına son nokta konuldu. Gaziantep’in eşsiz lezzeti baklavanın yapım aşamasını ustalarından gören yazarlar, hayran kaldı. Her anını dikkatle inceleyen ve yapım aşamasına katılan gazeteciler, ülkelerine döndüklerinde Gaziantep’e gitmelerini ve baklavadan tatmalarını söyleyeceklerini belirtti.

Yunan gazeteciler baklavanın üretim aşamasını da deneyimledi.

‘BAKLAVA BİR SANAT’

Fotis Vallatos, baklava yapımının kendisi için değişik bir deneyim olduğunu aktararak, “Gaziantep’te baklava yapımı, bir sanat gibi. Diğer gastronomi tecrübelerine benzemiyor. Biz de Yunanistan’da baklava yapıyoruz. Ancak baklavanın tadına bakılması ve gelip nasıl yapıldığının izlenmesinin, Gaziantep’e gelinmesi için ayrı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Muhteşem” dedi.

Thalia Tsichlakis ise, baklava yapımı sırasında herkesin işini çok iyi yaptığını bildirerek, “Gaziantep baklavası tattığım en güzel tatlı. Herkesin tarifleri olabilir ama esas olan tarif değil, farkı yaratan küçük detaylar. Herkes her hareketi çok iyi biliyor. Ben daha önce baklava yapımına katılmıştım. Burayı gördükten sonra artık ‘baklava yaptım’ diyemem. Burayı görmeseydim ‘yaptım’ derdim. Geçmişti İstanbul’da baklava yemiştim ama burası gerçekten farklı” diye konuştu.

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‘TARİF EDİLEMEZ BİR LEZZET’

Nana Darioti da Yunanistan’da da değişik malzemelerle baklava yaptıklarına değinerek, şunları söyledi:

“Burada sanattan bahsediyoruz. Gaziantep baklavası gerçekten muhteşem, başka bir söz söylemeye gerek duymuyorum. Sadece bunu yemek için tekrar tekrar gelirim. Çok kıskandım, biz de baklava yapıyoruz ama gerçek baklava burada sizin yaptığınız. Gaziantep’e sadece baklava yemek için tekrar geleceğim. Harika ve tarif edilemez bir lezzet.”