Yunanlılar Türklüğü Müslümanlık olarak görüyor

"Ailem Müslüman olduğumu öğrenince beni tehdit etti. Evi terk etmek zorunda kaldım. Bana 'Türk oldun' diyorlardı. Ben de onlara 'Türklerin hepsi Müslüman değil ve tüm Müslümanlar Türk değil. İslamiyet ırklar üstü bir din' diyordum. Evden ayrıldıktan sonra okumak için Aachen'a gittim. Amsterdam'da bir arkadaşım vasıtasıyla benim gibi Müslüman olan eşimle tanıştım ve beraber İslam'a daha da bağlandık."