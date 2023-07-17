Yunanistan orman yangınları ile mücadele ediyor: 24 saatte 46 yangın çıktı

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde yangın çıktı. Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köyünde de yangının etkili olduğu fakat hiçbir köy evinde hasar olmadığı bildirildi. Köylüler can dostlarını kurtarmak için seferber oldu. Arabaya aldığı köpeğini yangın bölgesinden uzaklaştıran bir köylünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.