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Dünya

Yunanistan orman yangınları ile mücadele ediyor: 24 saatte 46 yangın çıktı

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle son 24 saatte 46 orman yangını çıktığı bildirildi.

09:57 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapıldı.

Son 24 saatte Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

Ülkedeki sıcak hava dalgasının 20 Temmuz'da zirve yapması bekleniyor.



#orman yangını
#Yunan İtfaiye Teşkilatı
#YUNANİSTAN
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