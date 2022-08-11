Dünya Zelenski Marhanetse düzenlenen operasyonda 13 kişi hayatını kaybetti açıkladı
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Zelenski Marhanets’e düzenlenen operasyonda 13 kişi hayatını kaybetti açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski konuşmasında Rusya’nın Marhanets’e düzenlediği saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin durumu ağır olmak üzere 10’dan fazla yaralı olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski Marhanets’e düzenlenen operasyonda 13 kişi hayatını kaybetti açıkladı
Ukrayna lideri Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşın 168’inci günü geride kalırken, Rusya’nın Marhanets’e düzenlediği saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin durumu ağır olmak üzere 10’dan fazla yaralı olduğunu belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, istihbarat ve kolluk kuvvetlerinin, Rusya’nın, Dnipropetrovsk bölgesine yönelik bombardımanını cevapsız bırakmayacağını söyleyen Zelenski, “Rus birlikleri ‘Grads’ füzeleri ile saldırdı. Tıpkı Mykolaiv ve Kharkiv'e yapılan saldırılar gibi Rus terörünün bu düzenli tezahürü, Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. Silahlarımız ne kadar güçlüyse ve kullanım alanları ne kadar genişse, bu acımasız savaş o kadar çabuk bitecek” dedi.

'Savaşın bitişi Rus ordusunun zayiatına bağlı'

Savaşın ne zaman biteceği konusuna da değinen Zelenski, “Bugün değinmek istediğim diğer bir konu da herkesi endişelendiren bir soru olan ‘Savaş ne zaman bitecek?’ konusu. Bazıları aylar, bazıları bir yıl bazıları da daha fazla süreceğini söylüyor.

Ancak bu sorunun cevabı doğrudan Rusya’nın uğrayacağı kayıplar konusuna bağlı. İşgalciler ne kadar çok kayıp yaşarsa, topraklarımızı o kadar çabuk kurtarabilir ve Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alabiliriz. Devletimizi savunan ve Ukrayna'ya yardım eden herkesin düşünmesi gereken şey budur: mümkün olan en büyük kayıpların işgalcilere nasıl verileceği ki böylece savaşın süresi kısalsın.

43 bin Rus Askeri öldürüldü

Yaklaşık 43 bin ölü Rus askeri, Rus liderliğini savaştan bir çıkış yolu bulmaları gerektiğine ikna etmiyorsa, ikna etmek için daha fazla sonuca ihtiyaç vardır. Sadece bir gün içinde, işgalciler 9’u Kırım'da ve bir tane daha Zaporizhzhia yönünde olmak üzere 10 savaş uçağını kaybettiler.

İşgalciler ayrıca zırhlı araçlar, mühimmatlı depolar, lojistik güzergahlar gibi konularda da yeni kayıplara maruz kalıyor” şeklinde konuştu.

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