Zelenski: tam ve koşulsuz ateşkes için Rusya ile görüşmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında savaşın sona erdirilmesi, tam ve koşulsuz ateşkes için Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Zelenski Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı.
Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili yarın Londra'da görüşmelerin yapılacağına işaret eden Zelenskiy, toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere'den heyetlerin katılacağını belirtti.
ABD Başkanı Trump ile görüşmeye hazırız
ABD'nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini ifade eden Zelenski, bu ülkenin görüşmelerden çekilmesinin kendileri için stratejik bir ortağı kaybetme anlamına geleceğini söyledi.
Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımının bir yıl önce ABD Kongresi'nin onayladığı paket kapsamında olduğunu dile getirerek, yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini ifade etti.
ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına değinen Zelenski, anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve söz konusu metnin önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.
Zelenski, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılacağını dile getirerek, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hazır olduğunu söyledi.
Koşulsuz ateşkes için Rusya ile görüşmeye hazırız
Tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanmasına ilişkin Zelenski, Rusya'nın hazır olması halinde Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.
Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik konuşmalarla uzun bir tartışmaya girmeye çalıştığını belirten Zelenski, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve onu "pasta dilimleri" gibi ayırarak aşamalı olarak çözmek gerektiğini kaydetti.
"Kırım, Ukrayna halkının toprağıdır."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusu ile "oynadığını" savunan Zelenski, şunları kaydetti:
"Bu Putin'in oyunu. Kesinlikle Başkan Trump'ın oyunu değil. Kesinlikle Avrupa'nın oyunu değil. Ukrayna bununla oynamıyor, bizim için savaş daha önemli, çok daha ciddi."