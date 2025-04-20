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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

09:3220/04/2025, Pazar
DHA
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Ukrayna ve Rusya’dan peş peşe ateşkes açıklamaları gelirken iki ülke arasında esir takası yapıldı
Ukrayna ve Rusya’dan peş peşe ateşkes açıklamaları gelirken iki ülke arasında esir takası yapıldı

2022 yılından bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı’nda iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için görüşmeler sürüyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada Paskalya Bayramı nedeniyle saat 19 Nisan 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar ateşkes ilan edildiğini söyledi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna'ya 31 asker teslim edildi” denildi.





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