Dünya Zelenskiy Beyaz bayrak çekmedik düşmana mavi sarı bayrağımızı gösterdik
AVRUPA

Zelenskiy: Beyaz bayrak çekmedik düşmana mavi sarı bayrağımızı gösterdik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Savaşın son durumuna ilişkin konuşan Zelenskiy, "Savaşın ardından bize dayatıldığı şekilde teslim olmadık. Beyaz bayrak çekmedik. Düşmana mavi sarı bayrağımızı gösterdik. Kaçmadık ve birlik olduk" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Zelenskiy: Beyaz bayrak çekmedik düşmana mavi sarı bayrağımızı gösterdik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, "Unutmak imkansız. Affetmek imkansız. Ama kazanmak mümkün" diyerek, ülkesinin 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından gösterdiği mücadeleyi övdü.

Zelenskiy, "24 Şubat'ta uyandık. Başka bir hayata. Başka insanlar olarak. Başka Ukraynalılar olarak. Kimin kim olduğunu gördük. Dostlar ve düşmanlar neler yapabilir ve en önemlisi biz neler yapabiliriz gördük. 24 Şubat'ta milyonlarcamız bir seçim yaptı. Beyaz bayrak değil, mavi ve sarı bayrağı gösterdi. Kaçmadık ve birlik olduk. Düşmanı karşıladık, direndik ve savaştık" dedi.

"KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Zelenskiy, "24 Şubat'taki patlamalar bizi hayrete düşürdü. Bize teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok dendi. Biz ise kazanmaktan başka seçeneğimiz yok diyoruz. Paniği aştık. Biz kaçmadık, birleştik. Şüpheleri, umutsuzluğu ve korkuyu yendik. Kendimize ve gücümüze inandık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna için 2022'nin 'kayıplar yılı' olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Bu yıl, Ukrayna için, tüm Avrupa için ve tüm dünya için bir kayıp yılı olarak adlandırılabilir. Ama bu yanlış. Bunu söylememeliyiz. Hiçbir şey kaybetmedik. Bizden alındı. Ukrayna erkeklerini ve kadınlarını kaybetmedi, katiller tarafından öldürüldüler. Ukraynalılar evlerini kaybetmediler, teröristler tarafından yok edildiler. Topraklarımızı kaybetmedik, işgalciler tarafından işgal edildiler. Dünya barışı kaybetmedi, Rusya onu yok etti" diye konuştu.

Yılın son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı
FOTOĞRAF 14
Title
Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukraynanın başkenti Kieve hava saldırısı düzenledi.
Title
Kievin belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Title
Saldırı sonrası ağır yaralanan Japon gazeteci Vataru Sekita (ortada), Ukrayna güvenlik güçleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.
Title
Hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonuna sığındı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yılın son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı
Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Hava saldırıları nedeniyle bir sivil hayatını kaybederken, insanlar metro istasyonuna sığındı.

"BU YIL GERİ DÖNÜŞ YILIMIZ OLSUN"

Zelenskiy, 2023'ün Ukrayna için geri dönüş yılı olmasını dilediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yıl geri dönüş yılı olsun. Halkımızın dönüşü. Askerlerin ailelerine dönüşü. Mahkumların evlerine, göçmenlerin Ukrayna'larına dönüşü olsun. Topraklarımızın dönüşü. Geçici olarak işgal edilen topraklarımız sonsuza kadar özgür olacak. Normal hayata dönüş. Sokağa çıkma yasağı olmayan mutlu anlara dönüş. Hava saldırısı sirenleri olmadan dünyevi sevinçlere dönüş olsun. Bizden çalınanların geri dönüşü olsun."

Ukrayna'nın Lviv kenti karanlığa teslim oldu
FOTOĞRAF 22
Title
Rusya Ukrayna Savaşı, Şubat ayından bu yana devam ediyor.
Title
Rusya`nın Ukrayna`ya saldırıları da sürüyor.
Title
Lviv kentinde Rus saldırıları nedeniyle enerji altyapısı zarar gördü.
Title
Lviv şehri karanlığa teslim oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ukrayna'nın Lviv kenti karanlığa teslim oldu
Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus saldırıları nedeniyle enerji altyapısının zarar görmesi sonucu şehir karanlığa teslim oldu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Savaşı kazanacak güçteyiz
DÜNYA
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Savaşı kazanacak güçteyiz
Avcılarda ilginç görüntü

Avcılar'da ilginç görüntü

Çevredekiler gizlice kaydetti.
Tam 130 bin ton

Tam 130 bin ton

​Üzerine temiz toprak örterek ürettiler: Binlerce haneye dağıttılar.
Erzurumda düzenlenen Mekkenin Fethi programında LGBT tehlikesine dikkat çekildi

Yasal düzenlemeyle yeni yatırımcı yolda.

Güneş'in raporu doğrultusunda milli stoper için çalışmalara başlandı.

​Bakan Koca'ya sarılarak anlattı: Lizbon'dakiler de 'harika' diyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çok daha büyük bir atılımı başlatacağız.

Emine Erdoğan evdeki atık kumaşlardan kendi tasarladı.

Baykal adaylığa destek vermedi.

​Öldürülen teröristlerin yakınları birçok CHP'li belediyede işe alındı.

Bursa'da toprağa verildi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada karar kabul edildi.

Finansal araçlardan giyilebilir teknolojilere kadar adeta teknoloji kuşandık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.