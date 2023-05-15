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Dünya

Zelenskiy çıktığı Avrupa turundan eli dolu döndü: Ortaklar arasında daha fazla isteklilik var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 3 günde İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye peş peşe gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonuçlarını değerlendirdi. Ülkesine yeni savunma yardım paketleriyle döndüğünü kaydeden Zelenskiy, yaptığı tüm görüşmelerde ülkesinin barış formülünün tartışıldığını da belirterek, “Şimdi, ortaklar arasında barış formülümüzü takip etme konusunda daha fazla isteklilik var.” dedi.

21:55 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yurt dışı ziyaretleri sırasında yaptığı tüm görüşmelerde ülkesinin barış formülünün tartışıldığını belirterek, “Şimdi, ortaklar arasında barış formülümüzü takip etme konusunda daha fazla isteklilik var.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 3 günde İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye peş peşe gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonuçlarını değerlendirdi.

Ülkesine yeni savunma yardım paketleriyle döndüğünü kaydeden Zelenskiy, paketlerin cephe için daha fazla yeni ve güçlü silahlar içerdiğini ifade etti.

Zelenskiy, ziyaretleri sırasında yaptığı tüm görüşmelerde Ukrayna’nın "barış formülünün" tartışıldığını aktararak, “Şimdi, ortaklar arasında barış formülümüzü takip etme konusunda daha fazla isteklilik var.” görüşünü paylaştı.

Ukrayna’nın Avrupa Birliği'ne katılımı için desteğin arttığına dikkati çeken Zelenskiy, “Ukrayna’nın NATO üyeliğinin kaçınılmaz olduğu konusunda daha fazla anlayış var.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, zafere yakınlaşmayı başardıklarını kaydetti.



#barış formülü
#Kiev
#Volodimir Zelenskiy
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