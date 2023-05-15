Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nden ‘Zelenskiy’ paylaşımı: Vergi mükellefleri için katkı zamanı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelmişti.
Rusya’nın İngiltere’deki Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Londra ziyareti ‘tiye’ alındı. Paylaşımda, “Zelenski şehre geldi. İngiliz vergi mükellefleri için bir başka cömert katkı yapma zamanı” denildi.
Zelenskiy Londra'da
Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum. Ukrayna’nın zaferi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.