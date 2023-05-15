|
Dünya

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nden ‘Zelenskiy’ paylaşımı: Vergi mükellefleri için katkı zamanı

Rusya’nın İngiltere’deki Büyükelçiliği’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İngiliz vergi mükellefleri için bir başka cömert katkı zamanı” denildi.

17:44 . 15/05/2023 Pazartesi
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelmişti.

Rusya’nın İngiltere’deki Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Londra ziyareti ‘tiye’ alındı. Paylaşımda, “Zelenski şehre geldi. İngiliz vergi mükellefleri için bir başka cömert katkı yapma zamanı” denildi.

Zelenskiy Londra'da

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum. Ukrayna’nın zaferi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.






#İngiltere
#Rusya
#Volodimir Zelenskiy
#Ukrayna
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek