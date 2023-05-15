Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nden ‘Zelenskiy’ paylaşımı: Vergi mükellefleri için katkı zamanı

Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" dedi.