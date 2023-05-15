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Dünya

Rusya'dan seçim açıklaması: Türkiye ile işbirliğimiz devam edecek

Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" dedi.

13:45 . 15/05/2023 Pazartesi
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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.


Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız" ifadesini kullandı.



Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.


Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


"Türkiye şeffaf seçimler yapabilen ve yasa dışı müdahaleleri önleyebilen bir ülke"

Peskov, ABD'nin Türkiye seçimlerine müdahale tehdidi iddiaları üzerine de yorumda bulunarak,
"Türkiye'nin şeffaf seçimler yapabildiğini ve yasa dışı müdahaleleri önleyebildiğini"
söyledi.
Türkiye'de 'Ukrayna'daki Maydan olayları' benzeri olası eylemler konusundaki souyu yanıtlayan Peskov, "Türkiye olgun bir demokrasi, güçlü bir egemen ülke ve elbette şeffaf, demokratik seçimler sağlayabilen ve her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir"
dedi.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

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