AB'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili değerlendirme

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirten Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirten Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimlerdeki çok büyük katılım gerçekten iyi haber çünkü bu Türk halkının demokratik haklarını kullanarak gidip oy vermeye bağlılıklarını, demokratik kurumlara değer verdiklerini göstermektedir. Bu dünkü seçimlerin büyük kazanımıdır. Seçimler hala devam ediyor. Şimdi ikinci turu görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili açıklamaları da çok yakından takip ediyoruz. İkinci turun ne getireceğini görmemiz lazım."