Türk dünyasının gözü Türkiye'deki seçimlerdeydi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi. Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor" dedi. Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır" ifadelerini kullandı.